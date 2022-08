Session de rattrapage

Le cœur de l’été a été très chaud et intense, sur de multiples fronts. En disant cela, je ne pense pas uniquement aux trois vagues caniculaires, aux impressionnants incendies, et aux envolées des prix des hydrocarbures qui ont marqué les dernières semaines. L’actualité internationale et industrielle n’a pas été en reste.

Le salon de Farnborough, véritable résurrection des salons européens après le « loupé » de l’ILA à Berlin, a entraîné son traditionnel lot d’annonces et de contrats, avec un Tempest de nouveau mis en vedette par les Britanniques. De ce côté-ci de la Manche, les responsables des programmes de coopération franco-allemands ont dû s’expliquer devant les parlementaires sur le blocage de l’équivalent européen du futur chasseur britannique, sur fond de guerre en Ukraine.

Le conflit européen a été un temps éclipsé par la menace chinoise sur Taïwan, illustrée par une salve record de seize missiles balistiques dans la région pour le seul 4 août. Le même jour, cinq lancements spatiaux se sont succédé en vingt heures, dont la mise sur orbite d’un avion spatial automatique chinois – apparemment une copie du X-37B de Boeing exploité par l’US Space Force – et celle du premier orbiteur lunaire sud-coréen.

Le spatial est en pleine ébullition lui aussi, avec l’imminence du premier vol lunaire du programme Artemis de la Nasa et le feu d’artifice offert par SpaceX qui enchaîne les lancements Starlink pendant que les autres acteurs occidentaux du spatial semblent avoir déserté la scène. Dans l’aéronautique, les industriels doivent se battre aussi pour monter en cadence, alors que leurs fournisseurs peinent à remonter la pente.

Nous avons essayé de vous offrir une synthèse de la plupart de ces thèmes pour votre retour de vacances, afin que vous puissiez reprendre le train en marche. Car si l’été a été très actif, la rentrée s’annonce dans la même veine, voire plus intense.