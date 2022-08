SpaceX lève 250 M$ et profite d’un quasi-monopole

Alors que SpaceX bénéficie de l’indisponibilité et de la congestion des manifestes de tous les lanceurs concurrents pour engranger de nouveaux contrats, y compris de ses compétiteurs, la firme d’Elon Musk poursuit ses levées de fonds. Elle doit toutefois également faire face à des revers, réglementaires et financiers, dont la perte d’une subvention de près de 900 M$.

SpaceX poursuit ses levées de fonds afin de financer ses programmes pharaoniques de navette géante Starship et de constellation Starlink. Entre le 20 juillet et le 5 août, la firme d’Elon Musk a réussi à lever 250 M$ qui viennent s’ajouter au 1,725 Md$ déjà levés entre le 27 mai et le 30 juin, soit 1,975 Md$ depuis le début d’année. En 2021, SpaceX avait levé 1,85 Md$ en trois fois, et 2,25 Md$ en deux fois en 2020.

Cette nouvelle levée de fonds a été réalisée alors que SpaceX enchaîne les lancements Starlink à une cadence sans précédent : 15 lancements au premier semestre, et cinq de plus rien qu’en juillet, suivis de deux durant la première quinzaine d’août ! Avec ces derniers lancements, la barre des 3 000 satellites Starlink mis sur orbite depuis mai 2019 a été franchie (3 021 pour être précis). Toutefois, au moins 228 sont déjà retombés dans l’atmosphère.

