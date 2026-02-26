Le groupe italien Leonardo envisage de signer un accord de coentreprise en juin pour la sauvegarde de sa division aérostructures qui reste déficitaire. Des pourparlers seraient en cours depuis 14 mois avec un partenaire que le groupe italien se refuse à identifier en raison de clauses de confidentialité. Selon les médias italiens, il s’agirait du fonds souverain saoudien. La division aérostructures de Leonardo produit notamment des sections de fuselages de 787 pour Boeing.

Cet article compte 80 mots.