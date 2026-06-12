Avec Rebound, Dunkerque se met à l’heure des SAF

Une alliance pour renforcer « le leadership industriel français dans la transition énergétique » : Airbus, Safran, Technip Énergies et Tereos s’allient dans les SAF pour créer un site de production dans le nord de la France.

Les quatre groupes – l’avionneur Airbus, le motoriste Safran, l’énergéticien Technip et la coopérative agricole Tereos – ont créé Rebound, une coentreprise destinée à développer la production de carburants d’aviation durables (SAF : sustainable aviation fuel) au Port de Dunkerque, dans les Hauts-de-France. Elle vise une production de 160 000 t de SAF par an par la technologie « Alcohol-to-Jet » et serait « l’une des plus grandes usines de ce type en Europe », assurent-ils.

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