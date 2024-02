Après l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Pologne, voici que la Grèce annonce à son tour son projet de constellation d’observation de la Terre, Axis 2, financée via son programme de relance post-Covid. Elle constituera le point d’orgue de ses efforts pour se doter d’une filière dans le domaine des micro et nanosatellites.

Le ministère grec de la Gouvernance numérique a annoncé le lancement d’un appel d’offres pour son projet de constellation de microsatellites d’observation optique, multispectrale et hyperspectrale, après une année d’études de faisabilité par les filiales locales d’OHB, Sitael et Thales. Un budget de 60 M€ est prévu pour le projet, baptisé « Axis 2 ». Comme pour ses homologues Iride en Italie, Atlántica dans la péninsule ibérique et Kamila en Pologne, la gestion technique du programme a été confiée à l’ESA.

