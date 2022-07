Boeing a livré 51 appareils en juin, le plus haut niveau de livraison depuis mars 2019 et l’immobilisation du 737 MAX. Ce chiffre porte à 216 le nombre d’avions livrés depuis le début de l’année. Le géant américain a livré quarante-trois 737 MAX en juin, ainsi que six long-courriers mais toujours pas de 787, dont les livraisons sont suspendues de manière quasi ininterrompue depuis octobre 2020.

