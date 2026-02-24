Eutelsat annule Flexsat au profit de OneWeb

Eutelsat réorganise sa stratégie d’investissement en faveur de sa constellation OneWeb sur orbite basse. Victime collatérale de ce changement de cap, le satellite Flexsat Americas, commandé à Thales Alenia Space, est annulé.

Avec son exercice décalé, Eutelsat a présenté ses résultats semestriels le vendredi 13 février. L’opérateur européen a réduit sa perte nette et confirme ses objectifs financiers pour l’exercice 2025-2026 qui sera clôturé fin juin. Le chiffre d’affaires correspondant au second semestre 2025 a été de 573,8 M€, en baisse de 4,3 % par rapport à l’année précédente. Toutefois, à périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires des activités opérationnelles est resté quasiment constant, à 591,6 M€, n’accusant qu’un repli de 0,6 %.

