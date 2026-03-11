Le transport aérien déstabilisé par la guerre au Moyen-Orient

Les frappes sur l’Iran et les répliques iraniennes sur les pays voisins ont entraîné une escalade du conflit et la fermeture d’un espace aérien parmi les plus actifs du globe, déstabilisant l’ensemble du trafic entre l’Est et l’Ouest.

Le secteur aérien fait face à une nouvelle crise majeure. Le conflit au Moyen-Orient a plongé le trafic aérien mondial dans le chaos au-delà des seuls pays du Golfe, affecté les compagnies prises en étau entre la flambée des prix du pétrole et la fermeture d’espaces aériens majeurs et mis à mal le modèle de hub mondial sur lequel se sont développées Emirates, Qatar Airways et Etihad.

