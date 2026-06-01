Boeing rêve de la cadence 63

La production des 737 MAX chez Boeing remonte au fur et à mesure que la FAA relève le plafond imposé à l’avionneur à la suite de ses problèmes de contrôle de qualité. L’objectif est de retrouver à terme des cadences qui permettent de rivaliser avec les monocouloirs d’Airbus.

Boeing entend pousser plus haut la production du 737 MAX, désormais de 47 appareils par mois contre 42 jusque-là, a affirmé son patron Kelly Ortberg. Il vise 52 avions assemblés chaque mois dès l’an prochain, mais espère bien aller au-delà dès que possible. « C’est pourquoi nous avons investi dans la North Line pour nous assurer d’avoir une capacité suffisante », a-t-il déclaré lors de la 42e Strategic Decisions Conference organisée à New York du 27 au 29 mai, par Bernstein, coentreprise de Société Générale et AllianceBernstein.

« En fait, ce n’est pas seulement 52. Nous aimerions atteindre un jour une cadence de 63 [avions] par mois. Et nous avons hâte d’y parvenir », a-t-il poursuivi. « Le marché soutiendra ces cadences plus élevées. Il nous faut juste, nous et notre chaîne d’approvisionnement, nous mettre en position de le faire. »

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