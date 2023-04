Pandémie mondiale, guerre en Europe, le monde a bien changé depuis la promulgation de la dernière Loi de programmation militaire française (LPM), en juillet 2018. Après une « LPM de réparation », qui mettait fin aux « dividendes de la paix » et amorçait un réarmement , le nouveau projet de loi réajuste la trajectoire tout en maintenant l’objectif d’autonomie stratégique.

Le projet de quatorzième Loi de programmation militaire (LPM), couvrant la période 2024-2030, a été présenté en conseil des ministres le 4 avril. Elle prévoit une enveloppe budgétaire de 400 Md€ sur sept ans, plus 13 Md€ de ressources extra-budgétaires correspondant à l’aide qui sera apportée à l’Ukraine. Cet effort, qui représente une hausse de 40 % par rapport la LPM précédente (2019-2025), sera néanmoins plombé de 30 Md€ par la seule inflation. Il devrait toutefois amener les dépenses militaires annuelles françaises au seuil des 2 % du PIB comme demandé à tous les pays membres de l’Otan avant même le déclenchement de l’invasion russe en Ukraine.

Sur ce montant, 268 M€ seront consacrés à l’équipement des forces, soit un bond de 55,1 % par rapport à l’édition précédente, qui en prévoyait 172,8 Md€. La hausse atteint 69,5 % pour les grands programmes, qui passent de 59 à 100 Md€, mais ne dépasse pas 10,3 % pour les études amont, portées de 6,8 à 7,5 Md€. Pourtant, malgré cette augmentation des ressources, la plupart des objectifs sont en recul par rapport aux projections à 2030 de la LPM précédente, qui couvrait la période 2019-2025. Beaucoup de ces replis et retards ne sont pas une réelle surprise, car ils avaient été anticipés. Les contraintes imposées par la dégradation de la santé des finances publiques françaises après deux ans et de Covid‑19 et les conséquences de la guerre en Ukraine ont forcé à des arbitrages parfois douloureux.

