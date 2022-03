Après deux ans de Covid-19, les contraintes sanitaires se sont enfin relâchées à Washington mais dans l’esprit des délégués à la conférence Satellite 2022, une crise chasse l’autre. La guerre en Ukraine et ses effets sur les relations avec la Russie et la remontée annoncée des crédits de défense, étaient sous-jacents au plus grand nombre des discussions menées dans la capitale fédérale. Le retrait définitif des lanceurs Soyouz et Proton du marché offre des opportunités à tous ceux qui souhaitent pénétrer le marché de l’accès à l’orbite, et celui des moteurs électriques de Fakel devrait permettre à ses homologues européens et américains d’augmenter leurs propres cadences pour répondre au besoin.

