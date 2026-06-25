Washington pourrait re-autoriser la vente de F-35 à la Turquie

Sept ans après avoir été bannie du programme F-35, la Turquie pourrait être autorisée à y revenir, au moins en tant que cliente. La Maison Blanche est en train d’étudier la question.

En juillet 2019, lors du premier mandat de Donald Trump à la Maison Blanche, la Turquie avait été bannie du programme F-35 après avoir refusé de renoncer à l’achat du système de défense antiaérienne russe S-400, d’Almaz-Anteï. L’affaire avait été d’autant plus douloureuse pour Ankara que les quatre premiers appareils commandés étaient déjà sortis d’usine et que son industrie était partie prenante dans la production de l’appareil, en tant que partenaire de troisième niveau.

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