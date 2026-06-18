Aura Aero finalise l’Enbata et militarise sa gamme

Par Stefan Barensky -
Enbata Eurosatory Aura Aero
L'apparence finale du drone Enbata a été présentée au salon Eurosatory. Crédit : Aura Aero.

L‘avionneur toulousain Aura Aero a présenté l’apparence finale de son drone tactique Enbata au salon Eurosatory, avec une surprise à la clé : des versions militarisées de ses autres produits. La famille des avions de formation Intégral accueille ainsi un Intégral M, tandis que la version militaire de l’avion de transport ERA sera baptisée Intruder. Ces versions seront développées par la filiale militaire de l’avionneur : Aura Aero M.

Aura Aero M
L’Intégral et l’ERA sont aussi proposés en versions militaires. Crédit : S. Barensky – Aerospatium.

Le 17 juin, un accord a été signé entre celle-ci et Thales pour intégrer le radar AirMaster C et des solutions de guerre électronique à l’Enbata afin de répondre aux futurs besoins exprimés par le ministère des Armées et la DGA (Direction générale de l’armement) pour des capacités ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance).

Le premier vol est prévu cette année.

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