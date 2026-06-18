À ILA et Eurosatory, la défense européenne se cherche encore

Par Stefan Barensky -
ILA Berlin 2026
À ILA 2026, un Typhoon et un F-35, deux images d'une coopération européenne à la peine. Crédit : Messe Berlin GmbH.
Grosse quinzaine à enchaîner pour le secteur aéronautique, spatial et de défense, avec deux biennales majeures : le salon ILA à Berlin et Eurosatory à Paris-Villepinte. Les deux ne couvraient pas exactement le même domaine mais le constat était identique : l’Europe de la défense peine à s’organiser.

Il y a huit ans, en 2018, la guerre aux portes de l’Europe se limitait à un soutien russe à peine masqué dans le Donbass ukrainien et cela faisait dix ans que Moscou avait mis au pas la Géorgie. Dans cette ambiance encore relativement pacifique, on célébrait au salon ILA de Berlin, une certaine espérance en la coopération de défense européenne. Florence Parly et Ursula von der Leyen, ministres des Armées et de la Défense de part et d’autre du Rhin, paraphaient la naissance du programme de Système de combat aérien futur (Scaf).

ILA 2026

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Eurosatory 2026

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