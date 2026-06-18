À ILA et Eurosatory, la défense européenne se cherche encore

Grosse quinzaine à enchaîner pour le secteur aéronautique, spatial et de défense, avec deux biennales majeures : le salon ILA à Berlin et Eurosatory à Paris-Villepinte. Les deux ne couvraient pas exactement le même domaine mais le constat était identique : l’Europe de la défense peine à s’organiser.

Il y a huit ans, en 2018, la guerre aux portes de l’Europe se limitait à un soutien russe à peine masqué dans le Donbass ukrainien et cela faisait dix ans que Moscou avait mis au pas la Géorgie. Dans cette ambiance encore relativement pacifique, on célébrait au salon ILA de Berlin, une certaine espérance en la coopération de défense européenne. Florence Parly et Ursula von der Leyen, ministres des Armées et de la Défense de part et d’autre du Rhin, paraphaient la naissance du programme de Système de combat aérien futur (Scaf).

ILA 2026

• Clap de fin pour le NGF – et maintenant ?

• Airbus présente le U145, version dronisée de l’hélicoptère H145

• Ravenstorm, le drone collaboratif d’Airbus, et sa famille

• Diehl et Polaris proposent le Cobra 600 / Iris T

• ERC System dévoile le drone Victor U250

• Partenariat allemand pour l’observation souveraine

• Reflex Aerospace s’associe à Rafael et Rheinmetall

Eurosatory 2026

• Le Thundart de Safran et MBDA est sélectionné par la France

• MBDA présente ses nouvelles solutions pour la frappe en profondeur

• ArianeGroup ne renonce pas à sa propre gamme

• La nouvelle référence ukrainienne dans les missiles de croisière et balistiques

• Destinus passe de l’avion hypersonique aux missiles de croisière

• Shield AI s’implante en Europe

• Aura Aero finalise l’Enbata et militarise sa gamme

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