Une petite place pour l’espace et la défense à Choose France

Pour sa 9e édition, Choose France a été l’occasion d’annoncer 93 Md€ d’investissements dans l’hexagone par des partenaires étrangers. Sur ce total, 295 M€ viennent soutenir des projets spatiaux et de défense.

Sans surprise, l’intelligence artificielle a été la star de la 9e édition du Sommet Choose France, qui s’est tenue au Château de Versailles le 1er juin. Sur les 71 annonces d’investissements représentant quelque 93 Md€, avec la promesse de création de plus de 15 600 emplois en France, elle s’est taillée la part du lion. Les engagements qui lui sont liés représenteraient un total de plus de 75 Md€ injectés dans l’économie française.

Néanmoins, quatre initiatives plus discrètes ont été dévoilées à l’occasion du sommet, dans le domaine du spatial, des drones et des moyens de les contrer. Ce segment se verrait insuffler 295 M€, en Occitanie, en Guyane et sur la Côte d’Azur.

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