Volotea s’impose pendant l’été

Toute l’aviation est en crise. Toute ? Non ! Une petite compagnie résiste et prospère pendant l’été 2020. Volotea, compagnie à bas-coût espagnole spécialisée dans les vols inter-régionaux, a connu un taux de remplissage de 90,2 % pendant la saison touristique, mettant à profit l’augmentation de ses liaisons et de ses bases. Avec 13 200 vols et 1,8 millions de passagers en juillet et août, elle montre que le transport aérien n’est pas encore mort en Europe, à condition d’adopter le bon modèle.

