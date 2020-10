Airbus teste une aile articulée semi aéroélastique

Cet été, avec son démonstrateur radiocommandé AlbatrossOne, Airbus a testé en vol un concept d’aile articulée semi aéroélastique. Le segment externe de cette voilure, monté sur charnières, est laissé libre de battre dans le flux aérodynamique. Cela permet de voler à travers les rafales de vent sans transmettre de contraintes de torsion à la cellule. En réduisant ces contraintes, il devient possible d’alléger la cellule. Ce gain de masse se traduit en une réduction de la consommation et donc des émissions. Il est aussi possible d’allonger l’envergure et donc d’augmenter la finesse aérodynamique, sans augmenter la masse des ailes.