L’être humain n’est pas une ressource que l’on peut forer à loisir, transporter sur des milliers de kilomètres ou mettre au stockage en attendant d’en avoir besoin. Le vocable de « ressources humaines » qui fait florès en entreprise dès qu’il est question d’emploi reflète une conception un peu étrange de la place de l’individu dans une structure.

Seule espèce animale de son genre, l’humain a besoin de valeurs et de sens pour avancer. Il est le moyen et le but des entreprises humaines, car à quoi servirait une entreprise qui ne cherche pas à préserver ou améliorer le sort des êtres qui la composent ? La crise du Covid-19, mais plus généralement, une tendance de fond qui se dessine depuis le début du siècle, a convaincu grand nombre de dirigeants que l’être humain est le maillon le plus important de la réussite d’une entreprise.

Il est parfois fragile, exigeant, éruptif (surtout en France), mais on ne peut pas encore s’en passer et le remplacer par des robots et des IA à tous les étages. Il est aussi plein d’idées, de ressources, d’engagement, et aime souvent ses collègues et son travail. L’isolement provoqué par l’épidémie a montré la limite de la distanciation.

En lançant notre première enquête sur l’emploi, nous souhaitons faire un panorama des profils et des besoins des sociétés, mais aussi des bonnes pratiques et des bonnes idées pour que cette « ressource » puisse s’épanouir et faire grandir les entreprises.

