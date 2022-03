Après avoir acheté dix-huit Rafale, dont douze d’occasion, en janvier 2021, la Grèce a décidé de passer à nouveau commande, pour six Rafale neufs supplémentaires. Le nouveau contrat a été signé à Athènes le 24 mars par Éric Trappier, P-DG de Dassault Aviation, et le vice-amiral Aristidis Alexopoulos, directeur général de l’Armement et des Investissements du ministère grec de la Défense, en présence de Florence Parly, ministre français des Armées, et de son homologue grec Nikolaos Panagiotopoulos.

