Berlin s’intéresse au MBT d’ArianeGroup

Par La Rédaction -
MBT
Deux modèles de MBT étaient présentés sur le stand d'ArianeGroup au Bourget. Crédit : S. Barensky - Aerospatium.

À l’occasion de la Conférence de Munich sur la Sécurité (13-15 février), Vincent Pery, directeur des programmes de Défense d’ArianeGroup, a évoqué des « discussions préliminaires » avec Berlin au sujet du MBT (Missile Balistique Terrestre) présenté au salon du Bourget 2025 par le groupe franco-allemand. Selon le magazine français Challenges, des systèmes destinés à ce futur vecteur d’une portée de 1 000 à 3 000 km, auraient été emportés sur le vol inaugural de la fusée-sonde SyLEx le 28 novembre.

SyLEx
Tir du premier SyLEx « Block 1 ». Crédit : DGA EM.

