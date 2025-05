Depuis le début de la crise des « tariffs », ces droits de douane outranciers imposés par Donald Trump début avril , la Chine a fait l’objet d’un traitement spécifique, ouvrant la voie à une guerre économique dont Boeing, notamment, fait les frais. Une trêve de 90 jours a été décidée pour négocier un accord.

Comme avec l’Union européenne, Washington et Pékin se sont donné trois mois pour trouver un accord sur les droits de douane, durant lesquels les taxes seront abaissées de 115 % de part et d’autre – elles sont aujourd’hui de 145 % aux États-Unis et de 125 % en Chine – ce qui les ramène respectivement à 30 % et 10 %.

