Le Scaf pourrait se poursuivre avec deux NGF

Après les déclarations du chancelier allemand Friedrich Merz remettant en cause la structure actuelle du programme Scaf, le patron d’Airbus, Guillaume Faury, a évoqué la possibilité d’une solution avec deux avions, dont un pourrait être réalisé sous maîtrise d’œuvre de l’avionneur franco-allemand.

« La politique, c’est l’art du possible », disait Léon Gambetta. Le psychodrame autour du partage des responsabilités industrielles dans le programme d’avion de combat NGF, au cœur du Scaf semble être arrivé à une impasse en fin d’année dernière. Il n’y a en effet toujours pas d’accord en vue pour le lancement de la Phase 2 du programme, qui prévoyait le développement d’un démonstrateur. Pour les politiques, le temps semble venu de s’incliner devant les limites du possible et de constater que la coopération industrielle imposée par les gouvernements n’est plus applicable en l’état.

