Qatar Airways et Airbus discutent leur désaccord

Le bras de fer continue entre la compagnie du Qatar, hôte de l’assemblée générale de l’Iata, et Airbus concernant le contentieux sur la dégradation des peintures de ses A350. La Haute cour de Justice de Londres s’est prononcée en faveur de l’avionneur sur les dossiers connexes mais ne donnera son avis sur le fond du dossier que dans plus d’un an.