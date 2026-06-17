SpaceX entre au Nasdaq et lève 85,7 Md$

Opération réussie pour Elon Musk. Avec son entrée en Bourse le 12 juin, SpaceX a levé près de 86 Md$ en cash pour éponger ses dettes et poursuivre ses investissements, tout en atteignant une valorisation hors de toute proportion avec son activité réelle.

Les superlatifs manquent pour décrire l’entrée en Bourse de SpaceX et les effets « boule de neige » qu’elle a entraînés, dont beaucoup d’analystes semblent avoir eu du mal à saisir la dimension réelle… ou irréelle. Les 555 555 555 actions mises en vente le 11 juin à 135 $ sont parties comme des petits pains en ouvrant à 150 $. Leur cours a grimpé très rapidement, certains acquéreurs spéculatifs s’en donnant à cœur joie avant l’entrée du titre au Nasdaq 100 qui forcera les fonds institutionnels à l’acheter, quel qu’en soit le prix.

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