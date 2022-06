Il est significatif que l’un des chantiers majeurs de la souveraineté européenne, le Système de combat aérien futur (Scaf), achoppe sur la responsabilité des commandes de vol du NGF (Next Generation Fighter), dont Airbus en Allemagne rechigne à laisser la responsabilité à Dassault Aviation. Depuis six mois le contrat attend sa signature. Début mai, le délégué général pour l’armement Joël Barre annonçait au sénat que le sujet serait au menu des discussions avec son homologue allemand mais aussi entre le président Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz. Le dossier ne semble toujours pas avoir avancé.

Le 1er juillet, la France cédera la présidence de l’Union européenne à la République tchèque. Le grand chantier de la souveraineté communautaire, voulu par Paris, n’aura pas progressé dans la direction souhaitée par l’Élysée. Certes, la réapparition de la menace russe, avec une violence que nul n’anticipait, est venue renforcer la cohésion européenne comme jamais, mais elle a aussi redonné vie et vigueur à une Otan naguère moribonde. On comprendra aisément que les anciennes « démocraties populaires », qui ont encore en mémoire le poids du joug soviétique, cherchent à se rapprocher de la seule puissance capable de lui tenir tête : Washington. L’alternative européenne, que l’on s’obstine à vouloir bâtir sur un axe Paris-Berlin, n’inspire pas confiance, tant les partenaires tirent à hue et à dia.

Depuis 1958, la France est rodée à une concentration présidentielle de l’exécutif démocratique, qui lui a permis de surmonter les crises et de réagir promptement aux soubresauts du monde. Le bouton nucléaire en est l’illustration ultime. L’Allemagne, adverse à cette incarnation personnelle du pouvoir pour des raisons historiques fort compréhensibles, ne peut que s’arc-bouter contre son allié et modérer ses velléités d’indépendance. Cela lui permet de son côté de renforcer son hégémonie industrielle, indispensable au soutien du régime de retraite de sa population vieillissante. Mais est-ce là une vision constructive de l’avenir ?