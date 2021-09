Avant d’équiper les futurs H160M Guépard d’Airbus Helicopters ou le VRT500 de VR-Technologies, la suite avionique FlytX de Thales a entamé sa campagne d’essais en vol sur un Cabri de Guimbal.

Avant d’équiper le Guépard, il faut commencer à voler sur le Cabri. La nouvelle suite avionique FlytX de Thales a commencé sa campagne d’essais en vol cet été sur un des hélicoptères de la gamme de Guimbal. Elle se prolongera jusqu’au début de 2022 pour tester et optimiser ses fonctionnalités.

Issue des concepts Odicis (One DIsplay for a Cockpit Interactive Solution) et Avionics 2020 présentés en 2011 et 2013, la suite a été conçue comme un ensemble ergonomique basé sur un à quatre écrans tactiles. Elle permet de réduire la charge de travail et des équipages, faciliter la compréhension de leur environnement et de la situation, le tout afin d’améliorer leur efficacité opérationnelle.

