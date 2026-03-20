L’ESA lance le développement des satellites Sterna d’Eumetsat

Par Stefan Barensky -
Sterna Eumetsat
Vue d'artiste d'un satellite Sterna. Crédit : Eumetsat.
Eumetsat va pouvoir enrichir son segment spatial avec Sterna, une nouvelle constellation de petits satellites héliosynchrones qui viendront en complément de ses plateformes MetOp.

Après avoir connu quelques difficultés pour réunir un financement, Eumetsat a donné son feu vert en novembre pour le développement de la constellation Sterna, qui doit compléter la composante héliosynchrone EPS (Eumetsat Polar System) de son système, constituée des satellites MetOp. Le 18 mars, l’ESA, mandataire technique du programme, a donc pu signer un contrat avec OHB Sweden pour la réalisation de vingt satellites.

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