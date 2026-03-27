MBDA investit pour anticiper la demande

Avec la guerre en Ukraine et la guerre dans le golfe Persique, MBDA est sur tous les fronts. Confronté aux fortes attentes du marché, le missilier européen met les bouchées doubles pour être au rendez‑vous.

Pour Eric Béranger, directeur général de MBDA depuis 2019, les enjeux ont rarement été aussi cruciaux. « Nous avons pris une nouvelle dimension stratégique », a-t-il reconnu lors de son rendez-vous annuel avec la presse le 26 mars. Le contexte géopolitique, avec le recul du droit international et le choc de l’usage de la force, que ce soit en Ukraine ou dans le golfe Persique, a propulsé la coentreprise d’Airbus, BAE Systems et Leonardo dans un rôle de pilier du réarmement, et, d’une certaine manière, de garant de la paix en Europe et de la souveraineté du continent. « Ce qui est en jeu, c’est la capacité de l’Europe de garder une voix dans le concert des nations », estime Eric Béranger.

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