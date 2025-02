Noaa, Nasa et FAA dans le collimateur d’Elon Musk

Le 4 février, une délégation du DoGE a fait irruption au siège de la Noaa (National Oceanic & Atmospheric Administration), à Silver Spring, dans la proche banlieue de Washington, au Maryland. L’agence américaine en charge de la météorologie et des études sur l’atmosphère, les océans et le climat, qui dépend du Département du Commerce et est notamment responsable des systèmes d’alertes pour les ouragans, figure depuis longtemps sur la liste noire de Donald Trump et d’Elon Musk. Le premier car elle est en première ligne sur la recherche sur le changement climatique aux États-Unis, le second car elle a son mot à dire sur la réglementation des activités spatiales, notamment dès qu’il est question d’emporter une caméra sur orbite.

Cet article compte 2 850 mots.