Airbus a testé en vol son drone anti-drones Bird of Prey, dérivé d’un engin-cible pré-existant et armé de mini-missiles à bas coût pour l’interception de « drones suicides » du type des Shahed iraniens, abondamment utilisés en Ukraine et dans le golfe Persique.

Fin mars, sur la base d’entraînement de la Bundeswehr de Putlos, dans le Schleswig-Holstein, Airbus Defence & Space a réalisé une campagne d’essais du drone intercepteur Bird of Prey, dérivé de son engin-cible Do DT-25. Celle-ci a culminé avec l’interception d’une cible simulant un « drone suicide » à l’aide d’un missile air-air Mark 1 développé par la start-up estonienne Frankenburg Technologies.

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