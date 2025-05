Boeing : Vers la fin des poursuites sur les accidents du 737 MAX

Boeing va-t-il clore le dossier des accidents du 737 MAX en échappant aux poursuites des familles des victimes et en conservant son statut de contractant fédéral ? Un accord a été conclu en ce sens avec le département américain de la Justice.

Boeing s’apprête à tourner la page judiciaire autour des accidents des 737 MAX de Lion Air et d’Ethiopian Airlines en 2018 et 2019, qui ont fait 346 victimes. Le géant américain a conclu un accord de principe avec le Département de la Justice (DoJ) pour échapper à des poursuites pénales, provoquant la « tristesse » et la « colère » de certaines familles de victimes, qui espèrent toujours voir l’avionneur traduit en justice.

