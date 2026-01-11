SpaceX empoche neuf lancements du Pentagone

SpaceX NSSL
Lancement d'une précédente mission NSSL de Vandenberg (NRO L-113). Crédit : SpaceX.
L’US Space Force vient d’attribuer le lancement de neuf missions au titre des contrats-cadres du marché NSSL-3 (National Security Space Launch), pour la mise sur orbite de charges utiles « de sécurité nationale ». Ces missions, dites de « File 1 » (« Lane 1 »), c’est-à-dire vers l’orbite basse, ont toutes été attribuées à SpaceX.

Le 9 janvier, le Space Systems Command (SSC) de l’US Space Force a ainsi confié à la firme d’Elon Musk le déploiement de satellites pour le compte de la SDA (Space Development Agency), qui déploie des constellations de télécommunications et d’alerte antimissile, et du NRO (National Reconnaissance Office), l’agence en charge des satellites espions américains.

