ArianeGroup ne renonce pas à sa propre gamme

Par Stefan Barensky -
ArianeGroup
La nouvelle « Trame Balistique » d'ArianeGroup. Crédit : ArianeGroup.

Candidat malheureux à la sélection FLP-T (Frappe longue portée – terrestre), ArianeGroup ne renonce ni à sa munition FLP‑t 150, ni au lanceur terrestre polyvalent X‑Fire de Thales et de l’industriel alsacien Soframe.

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