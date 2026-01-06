L’Espagne achète trente avions d’entraînement Hürjet

Madrid a confirmé le renouvellement de sa flotte de jets d’entraînement pour la formation de ses pilotes militaires. Un contrat a été signé avec Airbus pour l’acquisition de Hürjet turcs.

L‘Espagne va remplacer ses antiques Northrop Grumman F-5M par des Hürjet de Turkish Aerospace Industries (TAI) pour la formation des pilotes de l’Ejército del Aire y del Espacio (EAE). Un contrat de 2,6 Md€ a été signé le 29 décembre entre le ministère de la Défense espagnol et Airbus Defence & Space, à la tête d’un consortium industriel pour la mise en place d’un système intégré d’entraînement au combat ITS-C (Integrated Training System – Combat) basé sur l’appareil turc.

